Marbach Eltern sind jetzt am Zug

Die Kommune würde die Initiative dahingehend unterstützen, dass sie ein entsprechendes Grundstück bereitstellt. In Rielingshausen habe man eine Fläche in der Nähe des Waldes im Blick, womit dort ein klassischer Waldkindergarten etabliert werden könnte, sagt Franziska Wunschik. In Marbach wäre der Standort indes auf einer Streuobstwiese. „Das wäre dann ein Naturkindergarten“, erläutert die Erste Beigeordnete. Bei einer Umfrage unter den Eltern wurde das Betreuungsangebot mit dem besonderen pädagogischen Konzept mehrheitlich in Rielingshausen gewünscht. 32 Rückmeldungen waren eingegangen, davon sprachen sich 18 Mütter und Väter für einen Standort im Stadtteil aus, die anderen 14 Parteien würden es lieber sehen, wenn die Kinder in Marbach naturnah betreut werden. Die Tendenz bei der Infoveranstaltung sei nun aber genau andersrum gewesen, berichtet Franziska Wunschik. Bei den elf erschienenen Eltern sei das Pendel eher in Richtung der Kernstadt ausgeschlagen. Das könne aber natürlich auch daran gelegen haben, dass der eine oder andere an dem Abend verhindert gewesen sei.