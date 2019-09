Marbach Eltern signalisieren Interesse an Waldkindergarten

Marbach - Das Projekt Waldkindergarten reift. Die Erste Beigeordnete der Stadt Marbach, Franziska Wunschik, hat im Verwaltungsausschuss am Donnerstagnachmittag das Ergebnis der Elternbefragung mitgeteilt, das die Verwaltung in der ersten Jahreshälfte auf Drängen des Gremiums durchgeführt hatte. 18 Bürger haben sich an der Umfrage der Stadtverwaltung beteiligt, weitere 14 an einer seitens der Elterninitiative Rielingshausen im Marbacher Stadtteil durchgeführten Erhebung. Dabei ging es um das generelle Interesse an einem Waldkindergarten, aber auch um den Wunschstandort. In Marbach ist keine geeignete Waldfläche vorhanden, denkbar wäre aber ein Platz im Bereich von Streuobstwiesen (wir berichteten). In Rielingshausen würde sich hingegen ein Grundstück am Waldrand anbieten.