Marbach Eltern können bei Spielplätzen mitreden

„Mit dem vorgeschlagenen Vorgehen können wir mitgehen“, sagte Sebastian Engelmann. Hendrik Lüdke von Puls war in dem Punkt jedoch zunächst anderer Meinung. „Das ist eigentlich nicht akzeptabel“, sagte er. Schließlich würde das bedeuten, 2019 gar keine Spielplätze auf Vordermann bringen zu lassen. Dabei brauche man beispielsweise kein Konzept, um zu erkennen, dass der größere Spielplatz am Aspergweg verwahrlost sei. „Dort spielt kein Kind mehr, obwohl es eigentlich ein guter Spielplatz ist“, meinte Lüdke. Engelmann hielt allerdings dagegen, dass es wenig Sinn ergebe, nun voreilig aktiv zu werden. Erst die Nutzungsanalyse schaffe doch im Rahmen der Konzeption Klarheit, ob ein Spielplatz überhaupt von den Kindern angenommen wird. „Vielleicht sind manche verwahrlost, weil gar keine Kinder mehr in der Nähe wohnen“, gab Engelmann zu bedenken. Insofern plädierte er auch dafür, bei den von der Verwaltung schon ins Auge gefassten Spielplätzen in der August-Lämmle-Straße, am Aspergweg und in der Dreibronnen-straße in Sachen Sanierung nichts zu überstürzen. Er bat darum, hier die Eltern schon mit ins Boot zu nehmen.