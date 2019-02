Marbach Elektro-Carsharing steckt in Kinderschuhen

Die Stadt Marbach hat erst vor wenigen Wochen eine Schnellladesäule an der Grabenstraße in Betrieb genommen. Sie ist aber nicht an das Carsharing gebunden. „Bisher ist noch kein Carsharing-Betreiber mit einem konkreten Plan auf uns zugekommen“, berichtet der Ordnungsamtsleiter Andreas Seiberling. Die Stadt sei aber offen für Gespräche, da es in dem Bereich eine große Dynamik gebe. So erlaubt das Landesstraßengesetz seit dem 15. Februar, öffentliche Parkflächen als Sondernutzung für das Carsharing zu verwenden. „Eine solche Privatisierung war bisher problematisch“, erklärt Seiberling.

Als „ähnlich verkehrsgeplagt wie Marbach“ sieht der Freiberger Erste Beigeordnete Stefan Kegreiß seine Stadt an. „Wir wollen die Elektromobilität vorantreiben“, sagt er und erzählt von vier Ladesäulen, von denen zwei am Bahnhof, eine im Zentrum und eine in einem Gewerbegebiet stehen. Zusätzlich soll eine Schnellladesäule an der Ecke Bahnhofstraße/Stuttgarter Straße in Betrieb gehen. Kegreiß, auch Geschäftsführer der Freiberger Stadtwerke, ist offen für E-Carsharing-Konzepte. „Es war bisher noch kein Thema, aber wir überlegen, ob wir etwas anbieten können.“

In die Carsharing-Offensive mit Elektrowagen geht die Energie Calw GmbH mit ihrem Start-up-Unternehmen Deer. „Wir sind schon am Gaumentanz in Freiberg sowie in Sachsenheim vertreten – und werden unser Angebot im Landkreis Ludwigsburg noch ausbauen“, erklärt die Deer-Chefin Ricarda Becker. Erst kürzlich hatte das Unternehmen bekannt gegeben, seine Infrastruktur mit 60 Wagen und 130 Ladesäulen auszubauen. Binnen drei Jahren sollen 500 Elektroautos überall in der Region unterwegs sein. „Wir führen Gespräche mit Waiblingen und Weinstadt und möchten die Schneise zum Rems-Murr-Kreis in Marbach schließen“, sagt Becker und kündigt an, sich mit dem Marbacher Bürgermeister Jan Trost zusammensetzen zu wollen. Eine halbstationäre Anbindung des E-Carsharings habe sich bewährt. Kunden müssten nicht fürchten, unterwegs stehen zu bleiben. Ihr Unternehmen biete einen Rundum-Service, der verhindere, dass Kunden unterwegs liegen bleiben.