Marbach Eis löffeln und Gutes für die Umwelt tun

„Aktuell befinden wir uns bereits in der zweiten Produktion und stellen diese Löffel auch glutenfrei her. Der nächste Schritt ist dann, einen neutralen Löffel aus den Fasern zu produzieren“, erklärt Anja Wildermuth. Die Rielingshäuserin ist die Produktentwicklerin des Teams, Julia Piechotta ist für das Marketing und die Finanzen zuständig, Amelie Vermeer für den Vertrieb. Auf die Idee zu ihren essbaren Löffeln kamen die drei Studentinnen im Übrigen natürlich beim Eis essen. „Wir studieren an der Uni Hohenheim und haben uns in der Studentengruppe Enactus kennengelernt, die sich ökologische Konzepte ausdenkt. Beim Eis essen sind wir dann über die Plastiklöffel gestolpert und dachten uns: ‚Da muss man doch was machen können‘.“ Gesagt, getan.