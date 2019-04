Radler mit Defekten finden an der Metallsäule eine Luftpumpe, Werkzeug und eine Aufhängevorrichtung. So sind kleine Reparaturen rund um die Uhr in einer bequemen Haltung möglich. Man muss sich zum Schrauben und Flicken nicht auf den Boden legen. „Man kann auch einfach nur fehlende Luft nachfüllen“, so Waltraud Häfner, Vorsitzende des Marbacher ADFC.