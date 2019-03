Marbach Eine Mehrheit für einen Citymanager zeichnet sich ab

Marbach - Die Stelle eines Citymanagers zu schaffen, sei für eine Stadt in der Größe Marbachs „eine Nummer zu groß“ und „keinesfalls notwendig“. Das hatte CDU-Rat Ulrich Frech in seiner Haushaltsrede vor ein paar Wochen noch betont. Am Donnerstag zeigte er sich offener. Nahezu jede Kommune habe landesweit die gleichen Probleme wie Marbach. Leonberg habe ein City-Management eingerichtet, Bietigheim-Bissingen, das über eine hervorragende Innenstadtgestaltung verfüge aber nicht. Für Marbach sei genau zu prüfen, was der beste Weg sei. „Sollte – entsprechend der Empfehlung von Imakomm – sich ergeben, dass die einzige Möglichkeit durch die Ausschreibung eines Citymanagers auch für Marbach notwendig ist, so werde von der CDU eine sorgfältige Stellenbeschreibung mit Arbeitszeit angeregt. Darüber hinaus wolle seine Fraktion, dass geprüft werde, in wieweit eine Einstellung auf Honorarbasis erfolgen könne. „Zunächst sollte aber die Infoveranstaltung mit den zwei Fachfrauen aus Oberkirch abgewartet werden.“ Er sei dankbar, dass Ulrich Frech jetzt sehr wortreich einen Rückzieher von seiner apodiktischen Haushaltsrede gemacht habe, erklärte Grünen-Rat Sebastian Engelmann. „Jetzt höre ich eine Offenheit, die ich sehr begrüße.“ Er finde es auch gut, dass die Stadt vorgeschlagen habe, sich mit dem Einzelhandel und dem Stadtmarketing zusammen das Beispiel aus Oberkirch anzuschauen. Wobei man ja vielleicht auch noch ein weiteres Beispiel finde, denn Oberkirch sei auch von Imakomm beraten worden. „Das ist nicht entscheidend, aber vielleicht geht es ja.“ In Oberkirch lägen auch der Bereich Tourismus beim Citymanager. Was er durchaus für sinnvoll halte. „Auch darüber muss man nachdenken“, so Engelmann. Am Ende seien die wichtigen Fragen, ob die Einzelhändler mitziehen, ob es einen Markt für gute Leute gebe, und ob die Stadt sich eine solche Stelle leisten könne. Und zwar nicht auf Honorarbasis, „Wenn, dann will ich da jemanden Gutes haben, der auch eine ordentliche Bezahlung bekommt.“