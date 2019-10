Marbach Eine Komikerin in Top-Form

Das Thema Ängste mit all den skurrilen Blüten, die es treiben kann, steht bei ihrem aktuellen Soloprogramm „5 Sterne Fiasko“ im Scheinwerferlicht. Denn statt einem 5-Sterne-Hotel in Singapur, landet die Schauspielerin in Zizenhausen-Krauchenwies und nähert sich dort jenem Ungemach, das das sie bühnentechnisch brillant ausschlachtet. Cocktailrezepte mit Eigenurin definiert sie als Caipipirinha, Fisch kann sie nur essen, wenn der Notarzt mit am Tisch sitzt und wie ihre „smarten Geräte“ zuhause so kommunizieren, dass alles außer Kontrolle gerät, ist ebenfalls äußerst entzückend. Vegan deutet sie in der Form um, dass „man nicht mal mehr an den eigenen Fingernägel kauen kann“ und bei all dem baut Boeckler Schleifen und Interpretationen ein, denen man – der überraschenden Wendungen wegen – stundenlang zuhören könnte.