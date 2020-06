Marbach Eine Herausforderung jagt seit Monaten die nächste

Marbach - Während meiner letzten Schuljahre hatte ich mir vorgenommen, nach dem Abitur ein Auslandsjahr in Skandinavien zu verbringen. Mir wurde schnell klar, dass ein Freiwilligendienst am besten zu mir passen würde, und so habe ich mich im Zuge des Europäischen Solidaritätskorps (früher Europäischer Freiwilligendienst) auf verschiedene Projekte in Finnland, Schweden und Dänemark beworben. Mein jetziges Projekt in Dänemark hat sich als Erstes bei mir gemeldet und so habe ich zugesagt.