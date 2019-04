Es sei eine große Durchsuchungsaktion gewesen, berichtete Kolwe, der wie immer einmal im Jahr die Polizeistatistik vortrug. Doch bevor in die Zahlen von 2018 einstieg sorgte er für erleichterte Gesichter. Sechs Einbrüche seien geklärt – darunter die in das DRK-Gebäude, den Kindergarten, die Tobias-Mayer-Schule und das Jugendhaus in Erdmannhausen. Der Einbruch in das Vereinsgebäude des Rudervereins sei noch nicht endgültig geklärt, aber auch dafür komme der Gefasste in Betracht. „Wir haben zwei Busse mit Beweismaterial aus der Wohnung geholt“, so Kolwe. In allen Fällen seien Schlüssel geklaut worden, die der Täter dann benutzt habe. Einen ganzen Berg voller Schlüssel habe man gefunden.