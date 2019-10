Bei einem Einbruch in eine Firma in der Bottwartalstraße haben Unbekannte in der Nacht auf Freitag Bargeld und Lederwaren im Wert einer vierstelligen Summe gestohlen. Die Täter überwanden zunächst ein Rolltor, um auf das Firmengelände zu gelangen. Anschließend brachen sie ein Tor auf, das zu den Produktionshallen führt. Über diese Hallen und indem sie eine Verbindungstür aufhebelten, konnten sie den Bürotrakt und den Verkaufsraum erreichen. Die Einbrecher durchsuchten drei Büros und den Verkaufsbereich, aus dem sie einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie Lederwaren entwendeten. Außerdem hinterließen sie einen Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei in Marbach sucht unter Telefon 0 71 44 / 90 00 Zeugen.