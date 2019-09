Marbach Einbrecher erbeuten Alufelgen

Marbach - Einbrecher haben in der Zeit zwischen Donnerstag, 9 Uhr, und Freitag, 15.30 Uhr, einen Satz Alufelgen aus einem Haus in Marbach gestohlen. Die Täter verschafften sich Zugang zu einem südlich in der Stadt gelegenen Wohnhaus. Dort gelangten sie über die Tiefgaragenzufahrt ins Gebäudeinnere. Anschließend brachen sie ein Kellerabteil auf und entwendeten die Alufelgen im Wert von 1500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 071 44 / 90 00 mit dem Polizeirevier Marbach in Verbindung zu setzen.