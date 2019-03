Marbach Ein wirklich schönes Wiedersehen

Gern wurde an diesem Abend in einem Ordner geblättert, den Heilgeist mitgebracht hatte. Drin waren Fotos und Zeitungsausschnitte von der Zeit damals. „Seit gestern schwitzen auch in Marbach Abiturienten – Erstmals Reifeprüfung am Friedrich-Schiller-Gymnasium“ titelte die Marbacher Zeitung am 11. März 1969. Und einige Wochen später „Alle 23 Abiturienten haben das Ziel erreicht“. Eine Quote, die dem ersten Abi-Jahrgang am FSG erst einmal einer nachmachen muss, wie einer der Ehemaligen augenzwinkernd in Richtung des heutigen Schulleiters Christof Martin meinte. Der konnte aus dem vergangenen Abiturjahrgang am FSG immerhin 286 erfolgreiche Abiturienten vermelden. „Da merkt man, wie sich die Schule entwickelt hat“, so Martin. „In den vergangenen 50 Jahren ist viel passiert.“ Das merke man nicht nur an der Schülerzahl des mit Abstand größten Gymnasiums in Baden-Württemberg, sondern auch an den jüngsten Neuerungen, dem Schillercafé und der Einweihung des neuen Lernzentrums ebenfalls am Donnerstag, wo die Ehemaligen zunächst zusammenkamen und begrüßt wurden.

Später ging es dann weiter, erst ins neue Schillercafé und dann ins Turnerheim. „Dort sind wir damals zum Abitur auch schon zusammengesessen“, berichtet Rüdiger Heilgeist. Seither haben sich manche nur einmal gesehen: beim 20-Jährigen 1989. Bis zum nächsten Treffen soll es nicht so lange dauern. „Wir wollen es wiederholen – wann, wissen wir noch nicht, aber jetzt sind die Adressen aktuell.“