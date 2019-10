Marbach „Ein Unverpackt-Laden wäre super!“

Nach dem Mittagessen haben die Schüler dann die Möglichkeit, an einem Themenbereich, den sie sich am Vormittag angeschaut hatten, gezielt zu arbeiten, bevor sich um 14.15 Uhr rund zehn Mitglieder des Gemeinderats, rund zehn Mitarbeiter des Rathauses und zwei Schulvertreter einfinden, um sich die Präsentationen anzuhören.

Eine Gruppe von Fünft- und Sechstklässlern hat sich mit dem Zustand der Marbacher Fußgängerzone beschäftigt. Die elfjährige Annette wünscht sich mehr Sitzgelegenheiten und Tische, um dort gemütlich ihr Mittagessen einzunehmen. „Außerdem wäre ein Unverpackt-Laden super!“, fügt sie hinzu. Der gleichaltrige Luis gibt zu bedenken, dass das Angebot barrierefrei gestaltet sein sollte. Die ebenfalls elfjährige Lilli meint: „Wir brauchen in der Innenstadt mehr Essensangebote für die Mittagspause!“ An diesem Punkt hakt der Leiter des Stadtbauamts, Dieter Wanner, nach: „Wieso geht ihr denn überhaupt in die Innenstadt? Es gibt doch die Mensa!“ Das Essen dort schmeckt der Gruppe nicht. Eine andere Gruppe hat sich mit dem Thema „Gewaltfrei in 672“ beschäftigt. Nicht einig sind sie sich, ob nun mehr oder weniger Polizei der Schlüssel zu einem besseren Zusammenleben ist. Für Ute Rößner, die für die SPD im Gemeinderat sitzt, ist hingegen klar: „Sicherheit gibt es nur mit der Polizei.“ Der Rielingshäuser Ortsvorsteher Jens Knittel will von den Jugendlichen wissen: „Wie kann eurer Meinung nach die Gewalt abnehmen?“ Ein 15-Jähriger, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, rät: „Jugendliche, die aggressiv sind, sollten Boxen gehen. Marbach braucht einen Verein dafür.“

Was auffällt: Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist in fast allen Gruppen ein Thema. So schlagen die Schüler essbare Mitnahmeboxen für die Mensa und einen durch Solarenergie beleuchteten Radweg am Neckar vor. Während der Vorstellung der Projekte können sich die erwachsenen Gäste in die Liste der einzelnen Projekte eintragen, wenn sie die Schüler bei der Umsetzung unterstützen wollen.

Bürgermeister Jan Trost zeigt sich am Ende des Tages beeindruckt von der Bandbreite der vielen Vorschläge: „Für unsere Verwaltung sind auf jeden Fall Ideen dabei.“ Der Aufwand für das Stadtjugendforum ist laut Georg Stenkamp „gigantisch“: „Wir haben mit den Vorbereitungen bereits im Januar gestartet.“ Mehr als 40 Helfer waren am Donnerstag im Einsatz: Rathausmitarbeiter, Auszubildende der Stadt, Mitglieder des Stadtschülerrats, Jugendhausmitarbeiter und -praktikanten. Wer in die vielen zufriedenen Gesichter der Schüler blickt, ahnt allerdings: Der Aufwand hat sich gelohnt.

Das Stadtjugendforum wird von der Jugendstiftung Baden-Württemberg gefördert. Es ist neben Jugendtopf und Stadtschülerrat der dritte Baustein des Marbacher Modells der Jugendbeteiligung. Bisherige Erfolge sind freies WLAN auf dem Schulcampus, ein Graffitibusstopp und ein Trinkwasserspender am FSG.