Marbach Ein Schuppen mausert sich zum Minihaus

Schneller, höher weiter. Aus diesem Kreislauf will die Tiny-House-Bewegung ausbrechen, deren Ursprünge laut der Internetplattform Wikipedia in den USA liegen. Und zur Rückbesinnung auf das Wesentliche gehört eben auch, dass nicht jeder auf zig Quadratmetern leben muss, sondern Minihäuser manchmal schon reichen können. Längst ist dieses auf mehr Nachhaltigkeit gründende Prinzip auch in Deutschland – und nun sogar in Marbach angekommen. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hatte in seiner jüngsten Sitzung ein Baugesuch für ein solches Tiny House auf dem Tisch und segnete es auch ab.