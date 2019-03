Marbach Ein Ort der Gemeinschaft für Naturfreunde

An diesem Sonntagnachmittag haben sich rund 30 Naturliebhaber getroffen und sind von Marco Kraft mit ein paar kurzen Worten begrüßt worden. Marco Kraft, ein Teil des Teams, das das Projekt ins Leben gerufen hat, informiert über die Gestaltung des Gartens. Einige Ideen wurden bereits in Angriff ­genommen. In der vergangenen Woche ist eine Wildblumenwiese angelegt worden und die Gemüsebeete wurden in Holzrahmen eingefasst, um sie sichtbar zu kennzeichnen.