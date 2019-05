Marbach Ein neuer Bus fürs Jugendhaus

Der erste Großeinsatz für das Fahrzeug ist auch schon geplant. „Wir werden in den Pfingstferien eine Kanutour machen. Wir transportieren dann die Teilnehmer und das Gepäck.“ Während die Jugendlichen mit dem Kanu unterwegs sind, bringt der Bus dann den Proviant und das Material zum Ausstiegspunkt. Vom neuen Gefährt sind Praktikantin Janina Weigel und Bundesfreiwilliger Marwan Mohamed, der aktuell noch seinen Führerschein macht, begeistert. Weigel ist das Auto schon einmal Probe gefahren und wird auch in Zukunft die Fahrerin sein. „Er fährt sich wie ein Pkw. Zudem hat er eine Rückfahrkamera, was beim Parken vieles erleichtert“, sagt sie. „Es ist schön, dass unser Sponsorennetz so gut funktioniert“, freut sich Jugendhausleiter Stenkamp. „Alle Betriebe, die sich beteiligen, sind aus Marbach. Das zeigt, dass wir die Unterstützung in der Gemeinde haben“, sagt er. „Der Bus ist für uns ein wertvolles Geschenk. Wenn er städtisch gebraucht wird, stellen wir ihn natürlich auch für andere Zwecke zur Verfügung.“