Marbach Ein letzter fast braver Streich

Der Abigag darf in diesem Jahr kein wirkliches Spektakel sein, so die Vorgabe der Schulleitung. Mit ein Grund für diese Entscheidung war sicher der Scherz der Vorgänger. Denn der 2018er-Jahrgang hatte auf dem hinteren Pausenhof eine Farbparty nach dem Stil des Holi Festival of Colours organisiert. Das Problem: In einer Schultoilette und in den Fluren hatte sich der Farbstaub mit Wasser vermischt und war durch die umherrennenden Schüler im ganzen Gebäude verteilt worden. Schulleiter Christof Martin hatte dem Ganzen vor einem Jahr ein Ende gesetzt.