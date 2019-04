Marbach Ein Lauf, der armen Menschen hilft

Ähnlich begeistert von der Marbacher Meile ist auch der Pastor Matthias Kapp. Er freut sich, dass der Spendenlauf auch vor einem so unbequemen Thema wie der Situation der Indianer in Brasilien nicht zurückschreckt. „Wir haben früher für die ehemaligen Kindersoldaten in Liberia gesammelt – das hat natürlich sofort herausgefordert.“ Aber auch jetzt gehe es darum, Menschen aus der Isolation zu befreien. Denn die jungen Leute in den Kaiowa-Reservaten brauchten eine Perspektive, da sie ihre ursprüngliche Identität bewahren, aber sich auch in eine moderne Gesellschaft integrieren wollten. Dass Großgrundbesitzer den Indianern im Laufe der Jahre immer mehr Land abgenommen und sie in Reservate eingepfercht wurden, ist für Matthias Kapp eine Herausforderung. Die kirchliche Sozialarbeit wolle den Menschen Mut machen.

Nicht nur die weite Welt, auch ein lokales Projekt wird durch die zehnte Marbacher Meile gefördert. „Das Jubiläum unseres Laufes fällt auf das 20-Jahr-Jubiläum der Marbacher Tafel“, erklärt Matthias Kapp. Deshalb wolle die Kirchengemeinde mit dem Lauf 2019 Euro für die Tafel erwirtschaften. „Wir legen für jede gelaufene Runde einen Euro für die Marbacher Tafel drauf“, sagt Kapp. Sollte es nicht für die 2019 Euro reichen, fülle man die erreichte Summe aus dem Gemeindeetat auf.

Anmeldungen sind am Tag des Laufes möglich. Die Marbacher Meile beginnt am Samstag, 27. April, um 11 Uhr damit, dass das Anmeldebüro eröffnet. Nach einer Andacht um 11.45 Uhr erschallt um 11.55 Uhr der Startschuss, und es gibt bis 17 Uhr eine durchgängige Startmöglichkeit, auch für Nordic Walker. Spenden können in bar entrichtet oder später überwiesen werden. Neben dem Lauf gibt es an der Erlöserkirche an der Ecke Schafgarten/Wielandstraße eine Bewirtung sowie ein Kinderprogramm. Infos unter www.marbacher-meile.de und www.emkweltmission.de.