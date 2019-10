Marbach Ein Hauch von Tour de France

Zu dem Radrennen für den guten Zweck, das nach 2015 bereits zum zweiten Mal in der Schillerstadt gastiert hat, hatten sich viele Prominente eingefunden. Altstars des Sports wie Norbert Schramm, Olaf Ludwig oder Frank Wörndl ebenso wie aktuell bekannte Größen wie Andreas Hinkel, Domenico Tedesco oder Miriam Welte. Sie alle waren gekommen, um als Teamkapitäne zur Unterstützung kranker oder benachteiligter Kinder in die Pedale zu treten, gefolgt von zahlreichen Freizeitsportlern. Insgesamt hatten sich 1000 Teilnehmer zu der Veranstaltung angemeldet, sodass sich Hans-Joachim Oettinger von Star Care schließlich 41 500 Euro Einnahmen aus Startgeld und Losverkauf für Projekte in der Region verkünden konnte: „Das ist Rekord!“, freute er sich. Viele der Zuschauer waren gekommen, um Freunde, Bekannte oder auch Mitarbeiter anzufeuern, so etwa Christa Röse-mann aus Ottmarsheim. Andere, wie die Marbacherin Marianne Beran, wurden von der geselligen Gastlichkeit angezogen: „Und das lohnt sich, hier ist richtig was los!“, stellte sie fest. Wer wollte, konnte sich auch bei etlichen Ausstellern über die neueste Ausrüstung informieren. Für Kinder war eine blaue Pumptrackanlage aufgebaut worden, die mit Mountainbike, Laufrad und Tretroller befahrbar war, was beim Nachwuchs für Freude sorgte.