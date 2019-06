Marbach Ein Buch geht um die Welt und berührt Herzen

Marbach - Es ist seit mehr als zehn Jahren gute Tradition: Marbachs Realschule hält stets am Geburtstag ihrer Namensgeberin eine Gedenkfeier ab. Dieses Jahr hätte Anne Frank am 12. Juni schon 90 Jahre alt werden können – hätten sie die Nationalsozialisten nicht schon als 15-Jährige ermordet. Da der Geburtstag in die Ferienzeit fiel, wurde die Feier verlegt.