Marbach Ein Auto als Bonus für den Azubi

Der Spannmittelhersteller Hainbuch ist nicht nur der größte privatwirtschaftliche Arbeitgeber in Marbach, sondern auch einer der größten Ausbildungsbetriebe in der Region. Mit derzeit 50 Azubis lohnt sich das hauseigene Ausbildungsprogramm „Cultus“ umso mehr. Die Auszubildenden erhalten zusätzlich zur „normalen“ Lehre Schulungen in den Bereichen Produkte und Technik, Business Knigge, Methoden und Fachwissen und Prüfungsvorbereitung. Nun gesellen sich noch Themen aus der Industrie 4.0 wie Bildverarbeitungssysteme, automatisiertes Fertigen und aktuelle Steuerungstechnik dazu.