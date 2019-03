Marbach Ein anspruchsvolles Spiel, das viele Fragen provoziert

Ein großer Müllberg türmt sich auf der Bühne des Schlosskellers auf. Es gibt Besucher, die sich dabei an das Musical Cats erinnert fühlen. Doch statt Katzen kommen fünf „Gammler – die im System Untergetauchten“ auf die Bühne. In schäbig-rote Overalls gekleidet entlarven sie die fragwürdige Wirkung von Statussymbolen, demaskieren kollektives Rollenverhalten, das zur Unfreiheit führt. Sie skandieren lautstark all das, was sie sein wollen und längst nicht mehr sind: „Kein Rädchen im Getriebe etwa, aber auch kein Sand“. Sind „Demokratieverweser“, die nicht wählen und die in keine Sozialversicherung einzahlen. „Fernab der sozialen Netzwerke“ nehmen sie sich als „die auferstandenen Untergegangenen“ das Eigentum, „das entbehrlich ist“. Sie suggerieren Freiheit, weil der „Ballast des Lebensmülls abgeworfen scheint“.

Rasch aber wird deutlich: auch sie leben in einer Blase. Blasen über Blasen sprudeln im düster erscheinenden Raum. Der Zuschauer fühlt sich fast erdrückt von ihnen. Schließlich beamt ihn das turbulente Bühnenstück zurück in eine Welt „davor“; vor dem Ausstieg aus dem uniformiert erscheinenden Leben, heraus aus der Technikfalle. Mit eindrucksvollen Mitteln zeigen die Spieler auf, „was so fürchterlich subtil“ ist, am scheinbar normalen Alltag. Sie benennen die Einschränkungen des selbstdefinierten Gefängnisses, die zwanghaften Neigungen und die krank machende Erwartung, sich und das Leben ständig optimieren zu müssen. Die Spieler verirren sich in die Welt der Digitalen Revolution und ziehen ihr Publikum tief mit hinein, bevor auch hier Fragen beginnen wie: „Was war davor? Wie haben die Menschen sich unterhalten? Wie eine Straße gefunden?“ Und weil auch die Liebe zum Leben gehört, bekommt auch sie ihr Fett ab, erhält den Stempel des ewig ausweglosen Bemühens und schlussendlichen Scheiterns. Das Bombardement intelligenter Schlussfolgerungen und philosophischer Erkenntnisse hilft aber nicht weiter. Die Drangsal steigt, eine Antwort auf so viele Fragen zu finden. Denn der angebotene Ausweg, sich in eine schizoide Scheinwelt zu flüchten und „den traurigen Seelen etwas Passendes vorzugaukeln“, aktiviert durch sein pointiertes Spiel zwar das Humorzentrum im Gehirn, verspricht aber keine Lösung für ein Leben in relativer Zufriedenheit.