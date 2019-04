Zu Beginn des Verfahrens hatte der Angeklagte die Prozessbeteiligten noch glauben machen wollen, die in seiner Wohnung fein säuberlich abgepackten kleinen Tütchen habe er lediglich für sich selbst gesammelt. Auch die sicher gestellte Feinwaage diente demnach ausschließlich der Überprüfung des eingekauften Materials. Lediglich ein paar Mal habe er ohne Gewinn an einen Kollegen Marihuana weitergegeben. Das bei der Durchsuchung der Wohnung Ende April 2018 sichergestellte Kokaingemisch sowie morphinhaltige Tabletten seien ebenfalls nur von ihm selbst konsumiert worden. Diese Sichtweise konnten sich weder Staatsanwaltschaft noch Gericht aneignen. „Sie sind kein barmherziger Samariter, sondern betrieben das Geschäft gewerbsmäßig, für alles andere macht es keinen Sinn, so ein Risiko einzugehen“, konstatierte Ziegler-Göller bei der Urteilsbegründung. Im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft sah sie jedoch noch eine Geldstrafe für angemessen und setzte diese auf 10 800 Euro fest.