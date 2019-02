Die Staatsanwaltschaft warf dem gelernten Maurer vor, dass er von Mai 2016 bis Januar 2017 von seiner Wohnung aus einen schwunghaften Drogenhandel betrieben hatte. Insgesamt hatte er fünfmal bei zwei gesondert verfolgten Männern über ein Kilogramm Drogen eingekauft und sie in kleinen Portionen – ohne großartige Gewinnspanne – an einen rund 15 Personen umfassenden Abnehmerkreisverkauft. Von seinem Verdienst damals bei einer Zeitarbeitsfirma konnte er keine großen Sprünge machen. „Ich wollte Sachen, die ich mir nicht leisten konnte, wie etwa einen Fernseher, ich wollte einen Kredit, um die Wohnung zu renovieren, bekam aber nichts“, bekannte der Angeklagte, der selbst mit Alkohol und Drogen nichts am Hut hat, offen im Gerichtssaal.