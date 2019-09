Marbach Drei Jahre Gefängnis für Raubzüge durch die Stadt

Marbach - Fünf Monate lang räuberte ein 30-Jähriger durch Marbach – und beinahe keine Einrichtung war vor ihm sicher: In Schulen, Kindergärten und Vereinen ließ er Laptops, Beamer, Festplatten, Kameras, USB-Sticks und Bargeld mitgehen, bis ihn schließlich seine DNA verriet. Bei einem Einbruch beim Deutschen Roten Kreuz erbeutete er 35 Ampullen Morphin, die bei seiner Festnahme sichergestellt werden konnten. Am Dienstag nun verurteilte das Schöffengericht in Marbach den Mann zu drei Jahren Gefängnis.