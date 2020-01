Marbach diskutiert über E-Technik Bei E-Bussen ist noch Geduld gefragt

Marbach - In Waiblingen erleben Pendler im Hinblick auf den ÖPNV gerade so etwas wie eine Zeitenwende. In der Großen Kreisstadt werden Passagiere seit Anfang Januar auf den beiden City-Linien von E-Bussen chauffiert. Dabei handelt es sich um ein Pionierprojekt für die ganze Region Stuttgart. Kommunen wie Ludwigsburg werden diesem Beispiel bald folgen und ebenfalls nach und nach elektrische Modelle auf die Straße bringen. Und Marbach? Dort muss man sich in Geduld üben. Das für die Schillerstadt entscheidende Linienbündel 6 sei erst unlängst vergeben worden, sagt der Bürgermeister Jan Trost. „Und da war hier für die E-Antriebe noch nicht der richtige Zeitpunkt“, konstatiert er. „Bei der nächsten Ausschreibung wird das aber sicher wieder ein Thema“, vermutet er.