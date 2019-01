Marbach Die Zahl der Einsätze ist gestiegen

Tätig sind sie in den Gemeinden Affalterbach, Benningen und Marbach samt Rielingshausen. In Zahlen ausgedrückt: 27 126 Menschen leben in dem Einsatzgebiet der Diakonie. Das Leistungsangebot umfasst ambulante Dienste im Bereich der Grund- und Behandlungspflege, der Betreuung, der hauswirtschaftlichen Versorgung, der Sitzwache sowie das Essen auf Rädern. Das wird immer beliebter. Im Jahr 2016 wurden 12 376 Essen ausgeliefert, 2017 waren es 14 049 Essen. Außerdem gibt es im Hörnle die Demenzgruppe „Gemeinschaft am Nachmittag“, in Benningen betreuen die Mitarbeiter der Diakonie noch die Bewohner der Seniorenwohnanlage am Dengelberg.