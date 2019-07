Marbach „Die Wahrnehmung beim Kunden ist nicht da“

Marbach - Reisen in ferne Länder – wer tut es nicht gern? Hand aufs Herz: Für die meisten ist es immer wieder ein wahrgewordener Traum, per Flugzeug, Auto oder Schiff die Welt zu erkunden oder zumindest an irgendeinem, möglichst feinen Sandstrand am Meer die Ferien zu genießen. Damit tut man sich selbst auf jeden Fall Gutes, der Umwelt hingegen nicht. Nachhaltigkeit und Reisen passt in den seltensten Fällen zusammen, aber: „Die Wahrnehmung beim Kunden ist da überhaupt nicht da“, sagt Ingo Plum vom Marbacher Reisebüro Feyhl. Aktuell spielten Faktoren wie der ökologische Fußabdruck beim Reisen in der Entscheidungsfindung der Reisewilligen keine Rolle, so seine Erfahrung.