Marbach Die (vorläufige?) Ruhe nach dem Sturm

Auch Andreas Seiberling, der Leiter des Ordnungsamts Marbach, hat den Eindruck, dass es am Marbacher Bahnhof ruhiger geworden ist. Von einem weiteren „Brennpunkt“ sei ihm nichts bekannt. Die Stadtverwaltung setzt seit einigen Jahren Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes im Stadtgebiet ein, darunter auch im Bereich um den Bahnhof. Für den Bahnhof an sich ist die Bundespolizei zuständig. In der Arbeitsgruppe zum Präventionsnetzwerk, bei der Andreas Seiberling als Geschäftsführer fungiert, arbeiten die verschiedenen Beteiligten in den kommenden Wochen Konzepte gegen die Kriminalität in Marbach aus. „Dem möchte ich nicht vorgreifen“, erklärt Seiberling auf die Frage, ob die Stadtverwaltung neben dem Sicherheitsdienst auch vorbeugende Maßnahmen wie Streetworker plant.