Marbach Die Vorfreude ist mit Händen zu greifen

Peter Berg von der vor 20 Jahren gegründeten Initiative Star Care, die kranke und notleidende Kinder unterstützt, freute sich über die hohe Teilnehmerzahl. Die Initiative ist vor rund 20 Jahren durch Daimler-Mitarbeiter ins Leben gerufen worden. Jeweils 30 Euro vom Startgeld – 69 Euro für die Lila Tour und 79 Euro für das Lila Race – gibt die Radsportakademie als Spende direkt weiter. Hinzu kommen noch die Einnahmen aus dem Losverkauf, bei dem die Radsportfans ebenfalls kräftig zulangten.

Auch die Prominenz ist samt und sonders ohne Gage und auf eigene Kosten angereist, wie Franziska Wunschik, die Erste Beigeordnete der Stadt Marbach, in ihren Grußworten betonte. Und mit dem Geld werden ausschließlich Projekte in der Region unterstützt, unter anderem auch in Marbach und Affalterbach. Beeindruckt zeigte sich Franziska Wunschik auch davon, dass extra für dieses Ereignis ein Flug nach Hawaii zum Ironman für dieses Ereignis verschoben worden sei.

Der ehemalige Tour-de-France-Teilnehmer Kai Hundertmarck fliegt dann eben erst am Montag los. Ehrensache, dass anlässlich des Lila Logistik Charity Bike Cups auch ein eigenes Team „Schillerstadt Marbach und Stadtmarketing“ auf die Beine gestellt worden ist – angeführt wird dieses von der dreifachen Weltmeisterin im Fahrrad-Trial Nina Reichenbach sowie dem Goldmedaillengewinner im Bahnrad-Weltcup Zweier-Mannschaftsfahren Leif Lampater.