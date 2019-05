Marbach Die Reißarbeit ist eine echte Fleißarbeit

„Ein kreativer Akt“, schmunzelte Birgit Gündner, die, wie auch ihre Mitstreiterinnen Silvia Jelinksy, Victoria Vogt-McAdam und Tanja Rieger, unermüdlich am Bahnenreißen war. Die Stoffe wurden ebenso wie die Garne von Marbachern gestiftet und bedeckten in Plastiktüten und Kartons fast den ganze Boden des Café-Bereichs, so überwältigend war die Resonanz. Manches wurde in der Galerie der Wendelinskapelle bei Monika Schreiber abgeliefert, anderes direkt bei der Vorsitzenden des Elternforums, Tanja Rieger, vor die Tür gestellt. „Viele wissen ja, wo ich wohne“, meinte die mit einem Lächeln. Beeindruckt zeigten sich die Frauen davon, dass manches sogar extra noch vorher gewaschen wurde. „Riecht zumindest so“, waren sie sich nach einer Schnupperprobe einig.