Marbach Die Namen Lara und Lama sind schon vergeben

Andreas Sieber möchte mit einem Anschreiben deutlich machen, dass der Aufwand nicht so hoch sei, wie es auf den ersten Blick erscheine. „Das Lastenrad wird immer nur für einen ganzen Tag, nicht stundenweise verliehen“, verspricht er. So müsse ein Ladenbetreiber höchstens zehn Minuten investieren, um die Personalien des Ausleihers mit den Angaben aus der Online-Anmeldung abzugleichen und ihm den Schlüssel mit einer kleinen Einweisung auszuhändigen. „Wenn einer das Rad zum zweiten Mal ausleiht, weiß derjenige dann schon, wie alles geht – der Aufwand hält sich also sehr in Grenzen.“ Und für einen Laden sei es ein zweiter Blickfang, wenn er das Lastenrad als Sympathieträger tagsüber in der Nähe des Schaufensters stehen habe. „Nachts stellt man das Rad dann einfach in den Laden hinein – das funktioniert in anderen Städten auch ganz wunderbar“, weiß Andreas Sieber.