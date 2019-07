Marbach Die Leseclubaktion lädt zum Kreativsein ein

Marbach - Lesen macht Riesenspaß und ist wie eine Reise im Kopf. Wenn das nicht zu den Sommerferien passt? Für Schüler gibt mit der Leseförderaktion „Heiß Auf Lesen“, die von der Fachstelle für das Öffentliche Bibliothekswesen in Stuttgart veranstaltet wird, dazu nun eine Gelegenheit mit besonderen Anreizen. Wolfgang Reimer, Regierungspräsident des Regierungsbezirks Stuttgart, war in Marbach bei der Eröffnung dabei. Rund 40 Schüler hatten sich am Freitag in der Stadtbücherei versammelt. Dort spickten die Viert- und Fünftklässler immer wieder in eine Ecke, die mit „Aktuell“ beschriftet ist. Zwei Regale waren dort mit Tüchern verhüllt worden, außerdem sorgte hoher Besuch, der Neuigkeiten mitbrachte, für Spannung. Welche Bücher verstecken sich hinter dem Schleier? Und was hat das mit der Aktion „Heiß Auf Lesen“ zu tun, die das vierte Mal in Marbach stattfindet?