Marbach Die Labag geht auf Nummer sicher

Weil Bauer mit seiner verbotenen Mischung durch den Zeitungsbericht viele Menschen erreicht habe, müsse er auf die Rechtsvorschriften hinweisen, betont indes Friedrich Merz, Referent für Pflanzenschutz am Regierungspräsidium Stuttgart. Eine EU-Verordnung verbiete die eigene Herstellung von Pflanzenschutzmitteln. „Jeder darf aber eine Gruppe von geeigneten Grundstoffen anwenden.“ Zwar richte sich die Verordnung auch an Privatleute, sei aber vor allem gegen das großflächige Ausbringen etwa auf Feldern oder in Gärtnereien gerichtet. Großflächig – das beginnt für Friedrich Merz jedoch schon beim Garagenvorplatz, auf dem viele Hausbesitzer hochprozentige Essigsäurelösungen verspritzen, um Unkraut zu bekämpfen. „Meistens gibt es keinen Richter, weil es keinen Kläger gibt“, so Merz. Bußgelder, die zwischen 100 und 50 000 Euro liegen können, seien bisher kaum verhängt worden.

Und der Buchsbaumzünsler? Die Zeit hat inzwischen für den Schädling aus China gearbeitet. Weil ihm nur schwer beizukommen ist, hat der Grünplaner der Stadt Marbach, Roland Kübler, immer mehr Buchsbäume durch andere Büsche ersetzt. Zuletzt seien auf dem Friedhof Röhrengräber angelegt und an ihnen neue Büsche gepflanzt worden. Nur auf der Schillerhöhe und auf dem Burgplatz gebe es die Büsche noch. „Wir wenden nirgendwo Pestizide an, nur auf der Schillerhöhe müssen wir wegen des Buchsbaumzünslers konsequent vorgehen“, sagt der Grünplaner. Und auch auf dem Burgplatz, auf dem ein drei bis vier Meter hoher Buchsbaum unter Denkmalschutz steht, komme die Stadt ohne Pflanzenschutzmittel nicht aus. „Wir wissen ja nicht, was der Zünsler sonst noch alles an Pflanzen frisst, wenn er noch Hunger hat.“