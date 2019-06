Marbach Die Genossenschaft lebt durch ihre Mitglieder

Marbach - Selbst die große Getreideerfassungshalle in der Rielingshäuser Straße reichte kaum aus, um die mehr als 500 Gäste zu fassen, mit denen die Landwirtschaftliche Bezugs- und Absatzgenossenschaft (Labag) am Mittwoch ihr 100-jähriges Bestehen feierte. Am Sonntag ist ein Tag der Offenen Tür mit vielen Angeboten zur Unterhaltung und Information geplant. Nach dem Sektempfang auf dem Hof und der musikalischen Einstimmung durch die Musikschule Marbach-Bottwartal begrüßten Geschäftsführer Jürgen Häußermann und Vorstandsvorsitzender Rainer Müller die Mitglieder, Mitarbeiter, Genossenschaftskollegen und Geschäftspartner, mit denen man den runden Geburtstag feierte.