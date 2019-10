Marbach Die ersten Hürden hat sie genommen

Was war rückblickend in den Wochen seit Schuljahresbeginn am anstrengendsten für die kommissarische Leiterin? Die 47-Jährige überlegt nur kurz. Es habe sie überrascht, in welcher Fülle E-Mails in ihrem elektronischen Postfach landen, wie viele Unterschriften sie setzen muss und wie oft sie Unterrichtsbesuche bei neuen Kollegen zu leisten hat. Kroll selbst unterrichtet fünf Stunden in der Woche Mathematik und Physik. In Mathematik hat sie in der Jahrgangsstufe 1 einen Leistungskurs. „Ich freue mich immer, wenn ich unterrichten gehen kann“, sagt sie und strahlt.