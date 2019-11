Konkret könnte das heißen, wie die Ingenieure von B+S die höchst mögliche Kapazität in einer Tiefgarage an der viel befahrenen Grabenstraße bewerten. Der Marbacher Bauamtsleiter Dieter Wanner hatte in der Januar-Sitzung des Gemeinderats die Berechnung von Radien und Stützen als Aufgaben genannt sowie eine Aufstellfläche für Linksabbieger und eine mögliche Verschwenkung der Straße ins Gespräch gebracht. In dieser Sitzung hatte der Grüne Sebastian Engelmann kritisch gefragt, warum kein Planungsbüro mit Referenzen im Bau von Tiefgaragen beauftragt worden sei – was Wanner mit dem Hinweis konterte, dass rund 200 neue Stellplätze die Beurteilung durch ein auf Verkehrsflüsse in Marbach spezialisiertes Planungsbüro wie B+S erfordere.