Marbach Die Bürgermedaille krönt 29 Dienstjahre

Persönliche Töne klangen auch in der Rede von Schultes Jan Trost an: „Während meiner Einarbeitung konnte ich immer auf Ihren Rat zählen.“ Einen besonderen Dank sprach er Gerhard Heim aber für die Unterstützung im vergangenen Jahr aus, als er selbst aufgrund von Krankheit für längere Zeit ausgefallen war: „Sie haben großen persönlichen Einsatz gezeigt.“ Die Expertise, die Weitsicht und das Fingerspitzengefühl von Gerhard Heim werden im Rathaus fehlen.

„Ich bin sprachlos“, zeigte sich Gerhard Heim von den Reden berührt: „Ich habe nur versucht meine Arbeit so gut wie möglich zu machen.“ Er sei froh, dass er all die Jahre unter „hervorragenden Personen“ habe arbeiten dürfen. Der Substanzerhalt sowie auch der Klimaschutz hätten ihm immer am Herzen gelegen, was er auch künftig von „der anderen Neckarseite aus“ beobachten werde. Dort werde er sich dem Weinbau und dem Sport widmen. Einen Wunsch habe er aber noch: „Bitte schenken Sie meiner Nachfolgerin Franziska Wunschik das gleiche Vertrauen wie mir.“