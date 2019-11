Marbach „Die Bedenken können ausgeräumt werden“

Aus unserer Sicht wäre ein Parkhaus an der Grabenstraße der optimale Platz. Die Fußgängerzone soll saniert werden und das ist gut, aber nur eine neue Fußgängerzone bringt uns nichts. Die Innenstadt muss belebt, die Aufenthaltsqualität erhöht werden. Und mit der Tiefgarage an der Stadtmauer kämen die Leute bequem in die Stadt. Die Erfahrung lehrt: Alles was zu weit weg ist von der Stadtmitte, kostet uns Besucher – und wir brauchen Besucher, Einkäufer, Gäste in Marbach. Wir haben in Marbach keine Laufkundschaft. Was ist denn das Erfolgsrezept von Einkaufszentren wie dem Breuningerland? Du fährst hin und parkst vor der Tür. Außerdem hat die Planung von Nicole Schmidt, deren Baby dieses Projekt ist und die seit einem Jahr ehrenamtlich viel Zeit und Kraft reinsteckt, einen besonderen Charme.