Marbach Die anarchischen Anfänge sind lange vorbei

Marbach - Theaterfreunde aufgepasst: Jetzt kommt wieder Abwechslung auf die Bühne. Präsentiert vom Verein Südlich vom Ochsen, der am Montag nicht nur den Start in die Theaterfestspiel-Saison feierte, sondern auch sein 20-jähriges Bestehen. Nachdem 2018 im Sommer die Festspiel-Premiere in Marbach gefeiert wurde, ist für den Theaterliebhaber in diesem Jahr erneut große Vielfalt angesagt. Dieses Mal gibt es gleich fünf Möglichkeiten, den Schlosskeller aufzusuchen. Und weil der Verein auch sein Jubiläum feiert, haben die Verantwortlichen „nicht nur die Preise moderat gestaltet“. Als besonderes Bonbon wird den Besuchern zudem der freie Eintritt in „Das Traumfresserchen“ gewährt. Doch jetzt gilt es, das Angebot auch zu nutzen. Denn ohne eine entsprechende Publikumsresonanz kann es in Zukunft keine Vielfalt auf den Brettern mehr geben. Bislang verlief der Vorverkauf nämlich recht schleppend.