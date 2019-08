Marbach Der Zuschlag geht nach Marbach

Insofern sieht der Marbacher Bürgermeister Jan Trost das „große Projekt mit einem lachenden und einem weinenden Auge“. Positiv sei, dass die Investition „im dreistelligen Millionenbereich sich wie ein kleines Konjunkturprogramm auswirkt“ und die Energieversorgung in Marbach „besonders sicher“ mache, bedauerlich sei allerdings, so Trost, dass der Neubau des letzten Notankers nur eine „Brückentechnologie“ sei: „Notwendig wäre das zusätzliche Kraftwerk nicht, wenn der Netzausbau in Deutschland schneller voran gekommen wäre.“ Bei den „besonderen netztechnischen Betriebsmitteln“, zu denen das neue Marbacher Kraftwerk gehört, wird auf einen Energiemix gesetzt. Weil ohnehin schon am Marbacher Neckarufer in sieben braunen Riesenfässern 70 000 Kubikmeter Öl lagern, bietet es sich auch bei dem neuen Werk an, hier eben nicht auf regenerative Energie sondern auf diesen „fossilen Dinosaurier“ zu setzen.