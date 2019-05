Marbach Der Stadt gehen die Betreuungsplätze aus

Marbach - Dass die Situation in Sachen Betreuungsplätze in Marbach angespannt ist, war klar. Dass sie sich aber nochmals erheblich zugespitzt hat, wurde erst am Donnerstag im Verwaltungsausschuss so richtig deutlich, in dem der Bedarfsplan der Kindertageseinrichtungen präsentiert wurde. Dabei wies der Erste Beigeordnete Gerhard Heim darauf hin, dass der Anbau im Rielingshäuser Kindergarten im Gässle ebenso später fertig wird als geplant wie das neue Kinderhaus in der Kernerstraße in der Kernstadt. Deshalb müssen hier wie da provisorische Lösungen her, bis die zusätzlichen, regulären Plätze zur Verfügung stehen. Für Marbach wird diskutiert, entweder auf eine kurzzeitige Überbelegung der bestehenden Einrichtungen zu setzen oder die Eltern dazu zu bewegen, ihre Mädchen und Jungs nicht zum Stichtag in die Einrichtungen zu bringen. Für Rielingshausen soll ein Container angeschafft werden. Als Standort ist die Backnanger Straße oberhalb der Parkplätze bei der Gemeindehalle angedacht.