Marbach Der neue König des Archivs

Dass Rio Reiser nicht spontan textete, zeigen die Dokumente. Nur das Lied „Der Traum ist aus“, sagte er, textete er in einer Nacht. Anhand der Notizen ist nachvollziehbar, wie sehr er an den Liedern arbeitete, wie viele Schritte es gab, bis das Lied stand. Auch mit der Liedform beschäftigte er sich: Das älteste Dokument der Sammlung ist aus dem Jahr 1917, ein Original-Notenblatt des Maria-Wiegenliedes von Armin Knab, der auch Stefan Georges Texte vertonte, wie er dazu kam, ist nicht bekannt. „Man sieht immer wieder, wie Rio Reiser sich mit der Form des Liedes, mit der Lyrik beschäftigte, um seine Songs so zu gestalten, dass sie singbar waren“, sagt Gunilla Eschenbach. Bei Reiser, so erklärt sie, sind Text und Musik aus einem Guss.

Reisers Stil entwickelte sich zu einem klaren, eindeutigen, wenige Worte notwendigen Text, damit fand er die Sprache seiner Zeitgenossen. Das zeigt sich in den Texten der Ton Steine Scherben: „Züge rollen, Dollars rollen, Maschinen laufen, Menschen schuften, Fabriken bauen, Maschinen bauen, Motoren bauen, Kanonen bauen. Für wen? Macht kaputt was euch kaputt macht“, aber auch in denen aus seinen Soloalben: „Es ist wahr, dass das Jahr über dreihundert Tage in nur zweiundfünfzig Wochen schafft. Es ist wahr, es ist wahr, dass das Ausland viel mehr Ausländer als Deutsche hat. Es ist wahr, dass die Sonne nicht um die Erde und der Mond nicht um ’nen Fußball kreist. Das ist wahr, aber sonst: Alles Lüge“. Da ist nicht viel Platz für Interpretationen, wenn auch vielen der Hörer, beispielsweise im „König von Deutschland“, die Ironie und Satire nicht bewusst war.Aus seinem Nachlass ist auch ersichtlich, dass Reiser sich viele Gedanken machte, Tagebücher schrieb. In einem mit Schreibmaschine geschriebenen Blatt erzählt er beispielsweise, dass er mit 17 die erste deutsche Liederoper der Welt schrieb. „Wir hoffen, dass durch diesen Nachlass auch unsere Bestände zum zeitgenössischen Lied, die bisher wenig wissenschaftlich aufgearbeitet wurden, neu in Augenschein genommen werden und durch Rio Reisers Songtexte die Bedeutung bekommen, die sie schon lange haben, als Literatur“, sagt Archiv-Direktorin Richter. Reiser stehe in einer Reihe mit Vertonungen von Goethe, der Romantiker, der Liedertafeln der Exilanten – alles Sänger und Stimmen ihrer Zeit. „Wir haben einen Medienumbruch in der Lyrik, durch die Verleihung des Nobelpreises an Bob Dylan wurde das öffentlich gemacht, und Rio Reiser ist einer der wichtigsten deutschen Liedtexter“, sagt sie.