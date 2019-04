Marbach Der Mund spielt eine besondere Rolle

er Besuch am Sonntagvormittag in der Galerie Wendelinskapelle dürfte den Gästen tüchtig durch Mark und Bein gegangen sein. Die Djembégruppe „Hakuna Matata“, was übersetzt so viel heißt, wie „alles in Ordnung“, ließ nämlich rhythmisch-satte und absolut mitreißende Schläge auf den sogenannten Bechertrommeln erklingen. Und bei wem jetzt Assoziationen mit Afrika aufflackern, der liegt genau richtig. Die achtköpfige Trommelgruppe aus Bietigheim – rund um Leiter Markus Hauke – schuf in der Marbacher Galerie den thematisch passenden Rahmen für die Ausstellungseröffnung mit dem aus Simbabwe stammenden Künstler Stanford Fata.