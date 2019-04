Marbach Der große Jugendtraum vom Renn-Moped

Angefangen hat auch Möbius mal „mit drei Rollen Draht“. Der Bastler hat festgestellt, dass viele Schrauber vor der Elektrik zurückschrecken. „Ich baue seit zehn Jahren Kabelbäume und habe das auch mühsam lernen müssen“, blickt er zurück.

Mittlerweile verarbeitet Möbius rund 60 000 Kabelschuhe für 280 verschiedene Modelle. Die fertigen Kabelstränge samt selbst gezeichnetem Schaltplan verkauft der Tüftler aus Marbach bis nach Schweden und Holland. Daneben gibt es in dem Laden Ersatzteile wie Zahnräder, Federn, Lampenringe und vieles mehr. „Eine Ersatzbirne für so ein altes Moped zu bekommen, ist mittlerweile echt ein Problem.“

Weil Originalteile immer seltener werden, müssen gute Nachbauten her. „Vieles hier lebt davon, dass wir ein Netzwerk haben, das einige nebenher was machen.“ So wie der „Tacho-Dealer“ aus Murr, der ebenfalls eine Ecke in dem Laden hat.

Das Beschaffen von Teilen ist schwierig oder – wenn es gar nichts mehr gibt – erfordert viel Tüftelei. Beispielsweise die Schutzbleche aus Kunststoff, die mit den Jahren zerbröseln. Aus Glasfaser werden die „Dinger“ in Kleinserie nachgebaut. „Da habe ich eineinhalb Jahre nach einem brauchbaren Muster gesucht.“ So was macht Möbius Spaß und da geht er „auch mal gerne in Vorleistung“.

Wirklich rentieren tut sich die Restaurierung nicht. „Da steckt man schnell 1000 Euro für Teile rein, und das ist gerade mal die Gewinnspanne, die man später beim Verkauf erzielt.“ Die 100 bis 150 Stunden Arbeit, die in einem gut restaurierten Moped stecken, bekomme man nicht wieder heraus. „Wenn es jemand schön haben will, muss er es selber machen.“ Weniger zum Geld verdienen, mehr aus Spaß an der Freude hat Möbius in der Elternzeit den Laden „Die Rennschnecke“ aufgezogen. Deshalb sind die Öffnungszeiten mit Montag- und Mittwochnachmittag sowie Samstag eingeschränkt.

Die Jugendlichen von einst sind wie die Modelle mit den Jahren gereift. „Der Moped-Fahrer von heute ist Ü50, es sind auch einige 65- bis 70-Jährige dabei.“ Möbius, der selbst gerade das Schwabenalter erreicht hat, hofft darauf, noch viele Jahre oder Jahrzehnte mit dem Moped unterwegs zu sein. Seine Jungs schrauben auch schon lieber, als am Computer zu zocken.