Marbach Der Charity-Bike-Cup kehrt zurück

Marbach - Nach vier Jahren kehrt der Charity-Bike-Cup wieder in die Schillerstadt zurück. Am Donnerstag, 3. Oktober, ist damit in Marbach gleich dreimal viel geboten. Neben der Oldtimer-Rallye Tobias-Mayer-Classic und dem beliebten Cobble Hoppel steht ein „weiteres großes Ereignis vor der Tür“, so Bürgermeister Jan Trost, den neben Sport und Spaß vor allem der gute Zweck der Veranstaltung freut. 2015 wurden 44 000 Euro an Organisationen aus Marbach und Umgebung wie das Elternforum, die Weihnachtsbaumaktion, den Arbeitskreis Asyl und andere gespendet.