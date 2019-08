Marbach „Der Biergarten ist wie mein viertes Kind“

Pana ist seit 1994 – also seit 25 Jahren – Gastgeber im Bootshaus unten am Neckar. Sein halbes Leben. Seit ein paar Tagen ist er 50 Jahre alt. Während der Saison, also von April bis Ende September hat er damit quasi einen Job ohne Pause. Sieben Tage die Woche, jeweils von 9 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts. Wow. Wie das geht? „Muss“, sagt Pana lachend und fügt an: „Ich hab’ Lust und mir macht das mega Spaß.“