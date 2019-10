Marbach Der Belag auf dem Pausenhof ist drauf

Eine Woche hatten die Arbeiter damit also Zeit, einen neuen Belag aufzubringen, was im laufenden Betrieb nicht möglich gewesen wäre. Weil die Witterung mitgespielt hat, konnte dieses Ziel nun tatsächlich erreicht werden, wie der Bürgermeister Jan Trost berichtet. „Die Arbeiten sind sehr gut vorangegangen“, stellt er fest. Wenn das Wetter keine Kapriolen schlägt, könne die Umgestaltung in den nächsten 14 Tagen komplett abgeschlossen werden. „Wir stehen mit der Schule in Kontakt. Es soll auch eine Festlichkeit zur Einweihung geben“, kündigt der Rathauschef an.