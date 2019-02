Marbach Der Bau des Ärztehauses startet 2020

Überrascht, aber auch etwas verschnupft, reagierte der Bürgermeister Jan Trost. „Ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass man uns als Standortkommune vorab informiert, wenn so eine Pressemitteilung rausgeht“, moniert er. Gleichwohl begrüße er, dass die Planungen offensiv vorangetrieben werden. „Bisher stand aber immer die Belegklinik im Fokus und da steht der Baubeschluss nach wie vor aus.“

Diese Aussage bestätigt Alexander Tsongas, Pressesprecher der RKH, am Freitagnachmittag. „Der Begriff Gesundheitszentrum ist missverständlich, weil man sofort an die Belegklinik denkt“, räumt er ein. Tatsache sei, dass der Bau des Gesundheitszentrums als Ärztehaus definitiv 2020 beginne, auch um weitere interessierte Ärzte unterzubringen. Das sei konform mit den Beschlüssen des Aufsichtsrates aus dem Jahr 2018. „Es ist lediglich noch offen, ob die Belegklinik als Teil des neuen Gesundheitszentrums kommt.“ Diese Belegklinik würde in einem oberen Stockwerk untergebracht. Eine Entscheidung darüber müsste der Kliniken-Aufsichtsrat des Landkreises Ludwigsburg Ende 2020 aber noch fällen, wenn Daten zu Bedarf und Wirtschaftlichkeit vorliegen. „Wenn der Kliniken-Aufsichtsrat beschließen sollte, dass er keine Belegklinik will, wird eine Ebene nicht gebaut oder sie wird einer anderen Funktion zugeführt“, berichtet Alexander Tsongas. Das könnten zum Beispiel weitere ambulant tätige Ärzte mit ihren Praxen sein. Bereits jetzt seien 60 Prozent der Operationen im Marbacher Krankenhaus ambulant.

Schon im bestehenden Panorama-Gesundheitszentrum untergebracht sind die niedergelassenen Ärzte des alten Marbacher Krankenhauses, das abgerissen werden soll. Beendet wird im Laufe des Jahres in Marbach hingegen die Arbeit der Inneren Medizin und der Geriatrie. Die Bereiche ziehen in das Klinikum nach Bietigheim um. Der Bau des neuen Gesundheitszentrums soll 11,6 Millionen Euro kosten. In einem Stockwerk sollen eine Endoskopieeinheit sowie weitere Praxen wie etwa für eine Dialyse untergebracht werden.